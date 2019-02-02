2惡警酒吧釣女遊客「參觀總部」 竟灌酒輪流性侵

2019-02-02 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕法國2名特種警察竟涉嫌在2014年4月某天深夜，在巴黎警察總部輪姦加拿大女遊客；事後法院一度以罪證不足駁回檢方指控，所幸檢方與被害人鍥而不捨上訴後，最終法院成功將2名惡警定罪，分別重判7年有期徒刑，並裁罰2萬歐元（約新台幣70.5萬元）。檢方事後痛斥2人讓警界蒙羞「不配拿警徽！」

綜合外媒報導，現年39歲、來自加拿大的女遊客米莉．斯潘頓（Emily Spanton），2014年4月22日在巴黎警察總部附近的酒吧喝酒，遇見巴黎「偵緝行動特勤組（BRI）」成員40歲的安托萬．吉林（Antoine Quirin）與49歲的尼古拉斯．勒杜安（Nicolas Redouane），2人在酒吧表明自己的身分後，盛邀斯潘頓到巴黎警察總部參觀。

米莉不疑有他，當天凌晨12點40分左右，獨自與吉林與勒杜安進入巴黎警察總部5樓參觀，不料米莉隨後遭2人強灌威士忌，之後被迫幫他們口交，還被2人輪流性侵數次；當米莉離開警察總部時，一度向值班警察表明自己遭到性侵，不過斯潘頓隨即辯稱是她喝醉，要將她送回住處。

檢方事後將吉林與勒杜安以輪姦罪起訴，但由於案發後警方沒有封鎖現場，也沒有對2人進行酒精檢測，一度讓法院以罪證不足為由駁回；之後檢方再提起上訴，而起初米莉印象中至少被3人性侵，但檢方僅在她的內衣中驗出吉林與勒杜安的DNA，檢方更發現這2名惡警還涉嫌毀損證物，另外也有血液的檢驗報告指出，米莉當時呈酒醉狀態。雖然吉林與勒杜安2人喊冤，堅稱雙方是合意性交，但有目擊者出庭作證，法院最後認為罪證確鑿，在1月31日重判2人各7年有期徒刑，並裁罰2萬歐元（約新台幣70.5萬元）。

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