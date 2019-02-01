中國廣告涉抄襲香港芭蕾舞團海報 竟辯稱「向經典致敬」

《廣告狂人 Madman Monologue》對此酸說，佩服無錫小天鵝洗衣機硬是將洗衣機賣點切入照片之中。（圖取自《廣告狂人 Madman Monologue》）

2019-02-01 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港芭蕾舞團為宣傳2018/19年舞季的演出，拍攝了一系列以「Never Stand Still」的香港特色照片。但近日竟被發現，中國小天鵝洗衣機公司在微博貼出的廣告，其中有三幅照片極其相似，懷疑無錫小天鵝抄襲香港芭蕾舞團的廣告。

香港芭蕾舞團去年由Design Army設計公司創作、Dean Alexander拍攝，推出了一系列在香港特色景點擺出芭蕾舞中優雅舞姿的照片。拍攝概念打破既定對芭蕾舞者「穿著紗裙、踮起腳尖」印象。讓舞者們在星光大道、珍寶海鮮舫、維多利亞港等知名景點，以芭蕾舞姿融入地景中，掀起了當時一陣話題。

不料，據臉書專頁《廣告狂人 Madman Monologue》踢爆，中國品牌無錫小天鵝洗衣機公司，在上月29日微博發布了3張廣告海報，海報中場景、物件極其相似，演員衣著、動作等也完全雷同。

《廣告狂人 Madman Monologue》對此酸說，佩服無錫小天鵝洗衣機硬是將洗衣機賣點切入照片之中，像是演員手中的筷子硬是換成不搭嘎的熨斗；原來照片左手提壺，改為右手提花；原照片兩名男子空中對打的畫面，被用作推銷產品「不纏繞」，但其餘肢體、構圖等皆相像。

事件爆發之後，有眼尖網友識破廣告背景中連煙霧都與原始照片如出一轍，許多照片細節也看出破綻。

無錫小天鵝洗衣機公司則在昨天刪除照片，在微博也貼出致歉信，指出海報稿件由代理公司製作，「本著向經典致敬的初衷，但卻沒有尊重原創」，接著表示已成立專責小組進行調查。

有眼尖網友識破廣告背景中連煙霧都與原始照片如出一轍。（圖取自《廣告狂人 Madman Monologue》）

原照片兩名男子空中對打的畫面，被用作推銷產品「不纏繞」。（圖取自《廣告狂人 Madman Monologue》）

香港芭蕾舞團去年由Design Army設計公司創作、Dean Alexander拍攝，推出了一系列在香港特色景點擺出芭蕾舞中優雅舞姿的照片。（圖取自「香港芭蕾舞團」2018/19季刊）

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