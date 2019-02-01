澳洲熱浪破百年最高紀錄 百歲老魚慘遭熱死

2019-02-01 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天全台降溫轉冷，不過位於南半球的澳洲目前正值酷暑。澳洲在過去數周以來高溫持續攀升，上月還飆出攝氏46.6度的歷史最高溫，也導致柏油路面融化、設施故障，甚至出現動物大規模暴斃情形；澳洲近日就有一條100歲的大魚，因高溫而暴斃。

中央社報導，近日一段影片在澳洲網路瘋傳，影片中2名漁民站在新南威爾斯省（New South Wales）的大令河（Darling River）中，手中各抱著一條巨大的魚屍，在他們身後的水面上更浮起了因為高溫而群體暴斃的魚屍；漁民麥布萊德（Rob McBride）也抱著巨大的魚屍表示「這條魚已經100歲了，但牠再也回不來了。」

澳洲氣象局今（1）日宣布，澳洲整個1月平均溫度超過30度，成為自1910年有紀錄以來史上最炎熱的1月；澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）氣象科學中心的高級研究科學家葛羅斯（Michael Grose）也表示，極端氣候在當地已逐漸成為「常態」，在可預見的未來中，將持續對居民的健康及財產造成傷害。

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