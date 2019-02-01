「曼森家族」最年輕殺人犯被關逾40年 第3度爭取保釋

2019-02-01 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國惡名昭彰的邪教組織「曼森家族」，當時年紀最小，年僅19歲的女兇嫌萊斯利·侯登（Leslie Van Houten）事後遭判無期徒刑，如今已監禁40多年；現年69歲的侯登過去2度申請假釋，都被監獄所在的加州州長否決，如今加州的假釋委員會第3度審查她的保釋案，而加州州長擁最終決定權。

綜合媒體報導，美國1960年代惡名昭彰的邪教領袖查爾斯·曼森（Charles Milles Manson）所領導的邪教與犯罪組織「曼森家族」，其信徒大多為年輕的女性；由於曼森堅信未來將會發生一場末日的種族戰爭，因此他蠱惑信眾們四處製造殺人案，認為這些行為可以促成那場「末日戰爭」。

曼森信徒最終共殺了7人，連當時身懷8個月半身孕的美國知名女星莎朗·蒂（Sharon Marie Tate）也慘死在他們之手；最後涉嫌教唆殺人的曼森與3名動手殺人的信眾阿特金斯（Susan Atkins）、克倫溫卡（Patricia Krenwinkel）以及侯登皆被判刑，其中侯登一度遭判死刑，但最後改判無期徒刑。

曼森最終在2017年以83歲的高齡死在監獄中；侯登則被關押在加州女子監獄服刑，期間她獲得2個大學學位，過去加州的假釋委員會曾替侯登提出2次保釋申請，但全遭擁有最終決定權，當時的加州州長布朗（Jerry Brown）否決；根據加州懲教單位指出，保釋審查有150天的審查期，若委員會通過就會交給州長決斷，現任州長紐森（GavinNewsom）最後將決定侯登是否能久違的回到社會。

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