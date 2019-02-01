摸貓當心寄生蟲！瑞典研究：若被感染恐出現精神分裂

2019-02-01 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕貓咪是很多人飼養寵物時的選擇，不過丹麥一項研究最近卻發現，貓咪身上常有一種寄生蟲，如果人類被這種寄生蟲感染，就容易出現精神分裂症（Schizophrenia）。

綜合報導指出，一項由哥本哈根大學（Copenhagen University）進行的研究分析了8萬多人的健康資料，其中有2591人有心理疾病。結果研究發現，感染弓漿蟲（T. gondii）患者比沒被感染者有高出50%的機率被診斷出精神分裂症。研究人員表示，弓漿蟲對於精神分裂的發病率有顯著的影響。

弓漿蟲是一種貓咪常有的寄生蟲，通常會經由貓砂、遭污染食物等管道傳遞給人類。過去這種弓漿蟲被認為對人體無害，但這次的研究卻顯示，這種寄生蟲可能會增加人類罹患精神分裂的風險。

研究顯示，假如婦女在懷孕早期被寄生蟲感染，可能會導致流產或死產。家中有養貓的飼主如果害怕被貓咪傳染弓漿蟲或引發併發症，可以服用藥物治療，並且在幫貓咪打掃環境時戴上手套。

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