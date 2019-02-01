想吃免錢飯 日本老年人口犯罪率暴增

2019-02-01 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本社會的高齡犯罪者逐漸增加，有不少老人為了免費的食宿及醫療，鋌而走險犯罪，好讓自己入獄。其中1名85歲的囚犯寬一山田則表示，人際關係疏遠才是問題的根本原因，老人在社會沒有立足之地，孤獨迫使老年人們犯罪。

據《BBC》報導，日本監獄中，大量的罪犯年紀超過65歲。在1997年，老年人犯罪比為1：20，20年後變成1：5，且不少人是累犯。69歲的高田敏夫有多次偷竊的紀錄，還拿刀恐嚇過婦女，並留下證據讓警方能輕易逮捕他。他說，自己花光了退休金，與家人失聯，住在外面還要花錢，但是監獄不用。

化名惠子的70歲阿嬤提到，貧窮摧毀她的晚年，為了生存只能偷竊。另名85歲罪犯寬一山田則指出，人與人之間的關係變得疏遠是問題的根本原因，老年人失去妻子或孩子後，過於寂寞才會犯罪，如果有家人能夠照顧或是提供協助，他們就不會犯罪了。

澳洲人口統計學家紐曼（Michael Newman）表示，日本政府發給老年人的退休金不多，光是食宿和醫療就入不敷出，要是沒有其他收入，就讓人負債累累，再加上老人不想成為子女的負擔，就只好犯罪，換得監獄內的免費三餐。同時紐曼也發現，日本監獄政逐漸改善內部設施，以供老人使用。

負責教育罪犯的矢澤正嗣透露，監獄內會讓老人唱卡拉OK，告訴他們外面的快樂生活是什麼樣子，但他們仍覺得監獄裡的生活更好些。

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