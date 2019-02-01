全球上網時間調查 這國家的人每天超過10小時

2019-02-01 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕你1天花多少時間在上網呢？根據最新調查結果，每天上網時間最多的是菲律賓人，平均每天有10小時2分鐘都耗在網路上，最不花時間在網路上的則是日本人，平均每天花3小時45分鐘。

綜合外電報導，根據「We Are Social」與「HootSuite」兩間公司合作的調查結果，全球平均花費在網路時間最多的國家分別是菲律賓、巴西、泰國，菲律賓人平均每天花10小時2分鐘上網，巴西人則是平均花9小時29分鐘，第三名的泰國則是平均花費9小時11分鐘。

而平均花費在網路上時間最短的國家是日本，僅有3小時45分，台灣則是第13名，平均每天花費7小時39分在網路上，略高於全球總平均6小時42分鐘。

報告指出，目前全球已經有57%的人在使用網路，且使用人數增長相當快速，光是2018年就有超過3.6億人是第1次使用網路。而在社群網站方面，儘管飽受資安爭議，臉書（Facebook）的每月活躍用戶數量仍然增加了1.7%，穩居最受歡迎的社群網站。

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