在獄中用通訊軟體寫書 庫德族難民連奪澳洲文學大獎

2019-02-01 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕庫德族難民布洽尼（Behrouz Boochani）逃出伊朗後，被澳洲政府拘留在太平洋的小島上，失去自由的他利用通訊軟體WhatsApp，把這段悲慘經歷寫成《沒有朋友，只有山》（No Friend But the Mountains，暫譯），獲得澳洲維多利亞文學獎及維多利亞總理文學獎的非小說項目肯定。他說，自己獲獎，卻未獲自由，這種感覺相當矛盾。

綜合外媒報導，布洽尼擔心自己的記者身分會在祖國伊朗遭到逮捕，於是在2013年逃到澳洲尋求庇護，不料卻被澳洲當局拒絕入境，被關押在太平島上的監獄數年，期間還因為監獄關閉，而搬移到其他拘留所。目前布洽尼被囚禁在巴布亞紐幾內亞的馬努斯島（Manus Island）上，不得進入澳洲。

布洽尼說，WhatsApp就像是他的「辦公室」，因為警衛會突襲檢查，若是寫在紙上容易被發現，所以才用手機撰寫。布洽尼以波斯語撰寫，在獄中用手機寫完文章後，會傳給翻譯人員托甫漢（Omid Tofighian）。《沒有朋友，只有山》書名典故來自庫德族諺語：「庫德族沒有朋友，只有山脈」。

維多利亞文學獎規定，作者必須為澳洲公民或永久居民，不過在評審推薦下，布洽尼破例參賽，最後作品榮獲2019年維多利亞文學獎與維多利亞總理文學獎的非小說項目。文學獎評審指出，布洽尼的作品是「令人驚艷的藝術作品及批判理論」。可惜他仍無法入境澳洲，參加頒獎典禮。

布洽尼提到，這個獎項讓他感到相當矛盾，雖然作品能讓其他人意識到他們的困境，是「人類的勝利」，但其他方面，又覺得自己沒有權利接受這個獎，還有許多朋友在島上受苦。布洽尼也透露，對他們而言，能夠離開島嶼重獲自由，才是最重要的。

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