敘利亞婦孺難抗嚴冬 聯合國請求協助

2019-02-01 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕今聯合國難民署表示，已請求美國所支持的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）在通往敘利亞東部阿胡（al-Hol）難民營地的路上設置中繼站，為飽受戰亂肆虐的東部敘利亞難民，能夠順利得到人道救援和醫療照護，以渡過嚴冬。

據《路透》報導，援引世界衛生組織報告指出：過去兩個月內，已至少有29名孩童及嬰兒，因失溫症及低溫暴露，而死於擁擠的難民營中。聯合國難民署發言人馬赫希奇（Andrej Mahecic）表示：「安全的旅程，對這些民眾而言是極為重要且必須的。目前這些道路上，對於些飢寒交迫的人，幾乎完全沒有任何協助，其中多數是婦女和孩童。」。

敘利亞的動盪仍未消停，各方勢力仍然意見分歧嚴重。俄國、土耳其所分別支持的政府和軍隊方才結束一場戰爭，就傳出伊斯蘭國（IS）的自殺炸彈事件。美國總統川普在1個月前宣布將從敘利亞撤回美國軍隊，各方學者及專家都認為，這項措施恐怕會破壞敘利亞目前暫時的平衡。

根據聯合國難民署截至2018年11月的統計，敘利亞有560萬難民逃往國外，多數留在鄰國約旦、黎巴嫩及土耳其，另近800萬人在國內流離失所，飽受戰亂所苦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/