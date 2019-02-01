國際人權攝影師遭爆是「色淫師」 性侵打工妹長達2週

2019-02-01 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名國際人權攝影師廣河隆一先前曾遭爆料性侵多名女子，近日又有女子投書媒體，表示自己被廣河隆一連續性侵2週，身心受創，引起各界震驚。

綜合外媒報導，日本《週刊文春》在去年12月時發表一篇文章，一名名為「翔子」的女攝影師指控在十多年前曾遭廣河隆一伸出魔爪性侵，更因事發在國外孤立無援，遭廣河隆一蹂躪長達2個禮拜。

據《Business Journal》報導，翔子目前已是年約30幾歲的已婚婦女，她表示在20幾歲時相當崇拜廣河隆一，於是便到廣河隆一的工作室打工，更在一次因緣際會下獲取出國工作的機會，沒想到竟會被性侵。

翔子表示，到國外後才發現廣河隆一只準備了一間房間，廣河隆一向她表示，有人出價想和你發生關係，你現在人在國外，是要跟別人發生性關係，還是跟我？孤立無援的翔子只能聽從廣河隆一的話，她說：「我很想逃跑，但是在一個陌生的國家裡，我能找誰？」因此在出差的2週內夜夜遭性侵。

據了解，翔子的遭遇並不是個案，早在先前廣河隆一就被多名女子爆料遭到性侵，對此指控，日媒試圖聯繫廣河隆一本人，但未有任何回應。

廣河隆一現年75歲，為日本知名人道關懷攝影師，其著名作品探討以巴衝突、車諾比核電廠事故、福島第一核電站事故採訪等，並曾獲不少大獎，更被稱為人權記者，不料卻接連遭爆出醜聞。

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