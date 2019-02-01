美無意拉下金正恩 川普準備好要終結韓戰

2019-02-01 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會預定2月底舉行，美國總統川普已預告下週公布地點。美國對北韓特使今進一步釋出善意，強調川普的目標是要終結至今仍未正式終結的韓戰，並與北韓建立外交關係及提供經濟協助。

美對朝特使畢根（Stephen Biegun）於當地時間1月31日出席史丹佛大學亞太研究中心主辦的討論會並發表演說。畢根提到，川普準備要終結長達近70年的韓戰，結束朝鮮半島長期對峙的緊張局面，強調美國無意侵略北韓，亦沒有要推翻金氏政權。

畢根表示，在北韓尚未實現無核化前，以美國為首西方國家不會放寬制裁，不過一旦無核化的目標達成，美國將提出最佳的投資方案，對北韓經濟發展十分有利。

美國國家情報首長寇茲（Dan Coats）日前出席全球威脅評估年度聽證會時，對北韓完全去核一事感到悲觀，認為即便北韓暫停導彈、核武測試等挑釁行為已超過一年，金正恩亦對朝鮮半島無核化展現開放態度，「但依照我們最近的評估，北韓不太可能完全放棄核武，或是製造大規模殺傷性武器的能力」、「我們的結論出自於觀察到北韓的某些活動並不符合全面無核化該有的走向。」

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