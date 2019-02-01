澳洲熱浪破百年高溫紀錄 專家：最糟時刻還沒到

2019-02-01 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天全台降溫轉冷，不過位於南半球的澳洲目前正值酷暑，在極端熱浪肆虐下，澳洲上月飆出攝氏46.6度的歷史最高溫，該國氣象局今天更宣布，澳洲整個1月平均溫度超過30度，成為自1910年有紀錄以來史上最炎熱的1月。

綜合外媒報導，在過去的一個月內，澳洲各地經歷了極端高溫，部分道路在烈日照射下融化，以魚類為首的眾多野生動物耐不住連日高溫，成群結隊地倒下，就連人為種植的莊稼也抵擋不了異常飆高的氣溫及乾旱，大片大片地乾枯死亡，令當地農民損失慘重。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）氣象科學中心的高級研究科學家葛羅斯（Michael Grose）表示，極端氣候在當地已逐漸成為「常態」，在可預見的未來中，將持續對居民的健康及財產造成傷害。

葛羅斯進一步指出，若政府不採取有效措施減緩、阻止氣候變化，今年的酷暑將成為澳洲極端氣候的開端。他說，在數十年內，異常高溫紀錄將持續攀升，而平均氣溫也會提高，屆時即便大幅減低溫室氣體排放量，也無法有效減緩溫度飆升的速度。

相關影音：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/