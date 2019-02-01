7歲童為媽媽寫假單 一句話感動董事長馬上批准

2019-02-01 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名7歲女童希望媽媽在生日當天能實現帶她去滑雪的承諾，因此寫了一張假單希望公司能放媽媽一天假，該公司的董事長看完這封假單後，馬上批准並給予一筆旅遊基金，全因為女童一句「再不去我就長大了」。

據《新浪網》報導，四川一名女童唐芸在假單上表示「親愛的叔叔、阿姨春節快到了，我可以為媽媽請一天假嗎？...媽媽答應帶我去滑雪，因為媽媽說忙幾年都沒有去，初四是我的生日，我想媽媽陪我去」，文末最後一句更寫下「再不去雪就化了，我就長大了」令人相當鼻酸。

這封請假單得到該公司董事長親自回信，董事長的回信寫道「親愛的唐芸小朋友，你的媽媽在工作期間，工作認真負責...特批准放假5天（初2至初6），並批准旅遊基金1000元，讓媽媽陪你去滑雪」，董事長仿照女童的格式，在文末寫下「因為，再不去你就長大了！」。

該公司董事長表示，看到女童那句「再不去雪就化了，我就長大了」相當扎心感動，儘管已請假成功，唐芸的媽媽仍選擇留在工作崗位上，由爸爸代替媽媽陪女童去滑雪。

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