無核化更進一步？ 美特使稱北韓願銷毀鈽鈾濃縮設施

2019-02-01 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕去年朝鮮半島局勢大幅和緩，兩韓及美國多次對話，針對半島無核化的目標進行商議，「美國對北韓特別代表」畢根（Stephen Biegun）於1月31日表示，北韓領導人金正恩去年明確承諾，將關閉並銷毀鈽鈾濃縮設施，若然實現，將是無核化最重大的進展之一。

根據《韓聯社》報導，畢根1月31日出席史丹佛大學亞太研究中心主辦的討論會時發表演說，表示去年10月美國國務卿第4次造訪北韓時，曾獲金正恩親口承諾，未來將拆除、銷毀武器級鈽、鈾元素的濃縮設施，進一步朝朝鮮半島無核化的目標邁進。

畢根指出，在實際進行無核化前，北韓需對其核設施進行全面申報，讓美方掌握北韓大規模殺傷性武器及導彈的細項。此外，美國與北韓還需針對派遣專家監督拆除核設施一事達成共識。

畢根強調，在北韓尚未實現無核化前，以美國為首西方國家不會放寬制裁，不過一旦無核化的目標達成，美國將提出最佳的投資方案，對北韓經濟發展十分有利。

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