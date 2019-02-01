洗澡後長髮瞬間凍結！ 1張圖秒懂美「極地渦旋」有多冷

2019-02-01 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國中西部最近受「極地渦旋」侵襲，氣溫降到零下30多度。一名女子就拍了一支短片，告訴大家當地天氣有多冷，影片中她的長髮在戶外瞬間結冰，引來網友熱議。

綜合報導指出，美國愛荷華州女子史凱倫（Taylor Scallon）前天（1月30）在推特貼出一段影片，影片中她剛洗完頭就穿上外套走出家門。結果原本洗澡後濕淋淋的頭髮一碰到超低溫空氣就瞬間結凍在空中，像鐵線般朝天筆直豎起。

這段影片現在已在推特吸引超過100萬人觀看，許多人看了都議論紛紛，「太驚人了。」、「超級賽亞人！」、「看起來像是要參加時裝秀。」、「感覺很好玩。」還有網友表示，他曾看過一位女生想試試能不能將結凍的頭髮掰彎，結果頭髮卻直接斷裂。

相關影片請見：

“Is Iowa really THAT cold?” pic.twitter.com/htxSZzy2QB — Taylor Scallon （@taylor_scallon） 2019年1月31日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/