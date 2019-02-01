狠心！父母分手竟賣了親生子 爺爺淚尋一年終與孫團圓

2019-02-01 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省晉江市一對夫妻分手竟將兩人的親生兒賣了，再將得來的12萬元人民幣（約55萬元新台幣）平分掉，平常帶孫子的爺爺奶奶得知心痛不已，苦苦找尋寶貝孫子一年多，終於平安將孫子尋回，近日馮爺爺和孫子在警局團圓，場面相當感人。

綜合中媒報導，55歲的馮爺爺在孫子浩浩（化名）出生8個月大後，就和妻子一同負責帶孫子，去年1月中旬，兒子和媳婦突然將當時不到3歲的浩浩抱走，之後孫子就不見蹤影，馮爺爺心急如焚，詢問兒子、媳婦，兩人卻不以為意地回應，孩子是他們的，「怎麼處置是他們的權利」。

馮爺爺和妻子不捨寶貝孫子，開始四處打聽消息，後來得知兒子販毒被警察逮捕，找到兒子後，兒子仍然不肯吐露浩浩的下落，回想起浩浩，馮爺爺和妻子難過不已，「浩浩已經會叫爺爺、奶奶，上班時浩浩會說爺爺車慢慢騎，吃完飯還會拿杯子倒酒給我喝」，浩浩已成了他們生活不可或缺的一部分。

後來馮爺爺終於從兒子口中得知，浩浩被兒子和兒媳以12萬元人民幣（55萬元新台幣）的價格賣掉了，馮爺爺立刻報警處理，去年12月25日警方獲報，調查出浩浩被一對蘇氏夫妻買走了，今年1月16日晚間，警方循線逮捕蘇氏夫妻，並救回浩浩，1月29日馮爺爺和浩浩在警局團聚，馮爺爺看到寶貝孫子，眼淚當場潰堤，不禁痛罵兒子怎麼那麼狠心，所幸在過年前祖孫團圓，對馮爺爺來說，沒什麼是比這個更好的新年禮物了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/