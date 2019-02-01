曼谷有毒霾害嚴重 民眾紛紛PO出驚悚不適照

2019-02-01 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕近期泰國首都遭嚴重霧霾侵襲，不少民眾出現身體不適的狀況，有人眼睛布滿血絲、有人狂打噴嚏到大量流血，民眾表示一切都是因為有毒霾害惹的禍。

《每日郵報》報導，一名女性上班族紐特屋特（Nutthawut Sirichainarumi）表示，這幾天她不斷打噴嚏，以前從未這樣過，就在15日一早鼻子竟開始不斷流血；一名當地居民賽因（Seine Premmanuspaisal）也說：「我在連續3天嘔吐及咳血後被診斷出肺炎，受汙染的空氣正在影響我們的身體。」

不只人類，連動物都深受其害，當地一名獸醫表示，有名主人帶著一隻名為Jubuu的寵物兔到院就診，檢查後發現Jubuu對粉塵過敏，連日的霾害已經讓Jubuu鼻腔紅腫難耐，不斷打噴嚏。

對此曼谷市長安溫（Aswin Kwanmuang）已經在30日下令437所學校停課，不過聯合國環境部化學廢物和空氣質量區域人員卡庫口（Kakuko Nagatani-Yoshida）則表示，短期最佳的解決方案便是關閉會製造嚴重汙染的工廠，但這只是暫時性解決，曼谷當局應果斷決議該如何根除深受霾害污染的困境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/