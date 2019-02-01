滴滴司機姦殺少女 一審判處死刑

2019-02-01 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國共乘與預約搭車APP滴滴出行，去年接連爆出河南鄭州劉姓司機姦殺空姐，以及浙江溫州鍾姓司機姦殺少女案，其中劉男畏罪投河自盡，鍾男則落網受審，如今法院判決出爐，鍾姓男子一審被判處死刑。

綜合中媒報導，嫌犯鍾元因為沉迷賭博，在網貸平台欠下大筆債務，因此預謀利用滴滴APP伺機搶劫女乘客。去年8月23日，鍾元第一次作案並未成功，隔天他又對20歲的趙姓女子下手。

據了解，鍾男持刀威脅趙女就範後再以膠帶將她捆綁，洗劫財物的同時又起了色心，竟將其強姦殺害。鍾男犯案後逃逸一天隨即落網，溫州市人民檢察院以故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪嫌起訴鍾嫌。

鍾元受審時對案情供認不諱，感到十分後悔且願意接受法律制裁。溫州市中級人民法院則指出，鍾元在案發前網購短刀，可見他具有預謀犯罪的行為，因此判處故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪成立，宣判鍾元死刑。

雖然鍾男一審被判處極刑，但自從去年連續發生2起女乘客遭滴滴司機姦殺的案件後，就讓外界十分懷疑該APP的安全性。

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