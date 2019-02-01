助中國孕婦到美國產子 加州首次起訴19名不肖業者

2019-02-01 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕為遏止中國產婦到美國產子，美國加州已將19名從事「生育旅遊」相關的業者起訴，這是美國首次掃蕩「生育旅遊」業者。

綜合外媒報導，美國加州洛杉磯聯邦檢察官31日表示，已將19名涉嫌以「生育旅遊」為名，將中國孕婦帶入美國生產，幫其孩子取得美國公民身分的不肖業者起訴。

《亞洲新聞台》報導，洛杉磯聯邦檢察官表示，這些不肖業者教導中國孕婦利用穿著寬鬆的衣物來掩飾懷孕，並在申請簽證時對外聲稱自己是來旅遊，僅停留2週，但實際上是要為孩子去得美國公民身分。

經檢方調查，有3間從事「生育旅遊」的涉案公司在2015年就曾搜查過，中國孕婦向他們支付1萬5千美元（約台幣46萬元）至8萬美元（約台幣245萬元）的費用，就能獲得該業者的幫助，安排至加州醫院生產，使孩子出生便能獲得美國公民身分。

不過這些不肖業者不只協助孕婦到美產子，還誆騙家長一旦孩子成為美國公民，可以獲得免費的公共教育，多年後更可幫助他們一起移民過來，故已將19名業者以串謀、簽證詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

移民專家表示，因為美國憲法賦予在美國境內出生的任何孩子皆具公民身分，所以外國婦女在該國產子並未觸法，才會導致不少人想到美國來產子。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/