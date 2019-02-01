劍走偏鋒！為求贊助 澳洲橄欖球勁旅力挺華為

2019-02-01 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國電信商華為接連爆出資安漏洞，近期廣遭國際放大檢視，多國都對其5G設備抱持安全疑慮，引發一波拒用華為潮，其中包括位於南半球的澳大利亞。不過澳洲就有一支橄欖球隊希望繼續獲得華為的體育贊助，球隊方面更表示，對於華為標誌印在球衣上一事感到自豪。

根據《美國之音》報導，澳式橄欖球聯盟（Australian Football League）知名勁旅坎培拉奇襲隊（Canberra Raiders）從2012年以來持續接受華為贊助，後者是該隊主要的贊助商，雙方在2016年8月達成3年續約協議，贊助合約將於今年9月約滿到期。

奇襲隊球團近日對外發布聲明稱，贊助商與球隊的關係沒有受到華為近期身陷風暴所影響，球隊首席行政官弗納更表示，「我們（指奇襲隊）很自豪地在球員的運動服裝上印上華為的標誌，我們與華為的關係從第一賽季至今一直都相當積極正面」。

弗納指出，華為作為奇襲隊過去很長一段時間的主要贊助商，是一個了不起的合作夥伴，強調球團不相信華為違反美國對伊朗制裁令的相關指控，也不認為華為被控竊取商業機密會對奇襲隊的名譽造成任何負面影響。

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