迷惘中創作夢遊者 唐宗謙入圍法時裝設計賽十強

2019-02-01 05:36

〔中央社〕服裝設計新秀唐宗謙高中畢業後到法國進修，從法語初學程度一路走到現在，完成了個人第一件系列作品「夢遊者」，獲得第34屆法國雅爾國際時尚競賽決選入圍。

雅爾國際時尚、配件暨攝影節（Festival d’Hyeres）將於4月25日到29日在法國蔚藍海岸城市雅爾（Hyeres）舉行，內容結合時裝、攝影及配件，專門鼓勵年輕設計師及藝術工作者。

25歲的唐宗謙去年秋天報名參加這項活動架構下的時尚設計競賽，經過兩度篩選，最後入圍決選名單，與另外9名年輕設計師競爭大獎。今年時尚評審團主席為時裝品牌Chloe創意總監藍塞-李威（Natacha Ramsay- Levi）。

唐宗謙的參賽作品名為「夢遊者」（Sleepwalker），是他個人第一件時裝設計作品，首度參加國際賽事就進入決選。

他15歲那年，在報紙上看到時裝設計師馬克?雅可布（Marc Jacobs）的作品，自此對服裝這種「具有功能性的藝術」產生興趣，開啟了新世界的大門；在設計上，他覺得自己有部分受到日本設計師川久保玲和山本耀司影響。

唐宗謙接受中央社記者訪問時笑說：「我本來打算沒入圍就回台灣了。」

競賽主辦單位一月底在社群網站直播公布決選名單時，唐宗謙拿著手機等待，公布到第7個入圍者，仍然沒有他的名字，「我想說完蛋了，沒了」，但緊接著聽到自己的名字，他瞬間掉淚。

他受訪這天穿得從頭到腳一身黑，但「夢遊者」系列色調卻是明亮繽紛。他說：「我想要風格強烈一點，色彩多樣一點，像個夢境。」

「夢遊者」使用台灣生產的傢俱布材質，並非一般服裝常見布料，較具厚度，是唐宗謙給自己的挑戰。

他運用拼接元素，把縫線露在外面，搭配毛線、蕾絲等物件，他形容這套作品「有點超現實主義，不該出現的東西卻出現在那邊，而且沒有一個地方對稱，玩一些細節」。

「夢遊者」系列的靈感來自唐宗謙個人經歷。他於2012年高中畢業後，取得實踐大學及輔仁大學入學資格，但最終決定孤身來到時尚重鎮法國，當時他的法語程度還只是初學者。

唐宗謙不介意別人知道他是行政院政務委員唐鳳的堂弟，他最初選擇到巴黎求學，也是因為唐鳳的建議。

來到法國的第一年，唐宗謙先上10個月的法語課程，第2年進入預科學校，然後就讀於巴黎的杜沛瑞應用美術高等學院（Ecole Duperre）。

幾年的時光，現在說來不過寥寥幾語，但當下的每一階段都有不同的困難，唐宗謙一度壓力很大，對生活有些迷惘，睡眠品質不好，睜眼也猶如未醒，好似夢遊。

他說，人在夢裡容易接受各種外來的、不該存在卻存在的東西，還有一些似曾相識的感覺。

半夢半醒間的迷茫，孤身在異鄉的辛苦，以及日復一日的自我懷疑，激發了唐宗謙的設計靈感，多彩的「夢遊者」由此而生，他想藉著這一系列傳達自己在家人支持下一路撐過來所體會到的東西：「希望」。（編輯：徐睿承）

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