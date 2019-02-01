在巴黎警察總部強暴觀光客 法2警遭判刑7年

〔中央社〕兩名法國警察遭控在巴黎警察總部強暴一名加拿大觀光客，法院今天判決有罪，將兩名警察各判處入獄服刑7年。
法院院長杜其明（Stephane Duchemin）表示，法院「相信這名被害人堅定的陳述」，以及「科學技術」證據。
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