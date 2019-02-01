川普樂觀看待美中貿易談判 要求中國更開放市場

2019-02-01 02:28

〔中央社〕值美中高層貿易談判之際，美國總統川普對促成一項全面性貿易協議表達樂觀，但他說任何安排若無法讓中國對美國工業和農業廣泛開放市場，都將不被美方接受。

美中代表在華府正進行為期兩天貿易談判，目的在舒緩這世界前兩大經濟體間已延續6個月的貿易爭端。川普表示，在他與中國國家主席習近平近期會談前，將不會有最終貿易協議。

當談判結束後，川普訂格林威治時間2030（台北時間1日清晨4時30分）與率領中方代表團的中國國務院副總理劉鶴在白宮會面。

川普在推特發文指出：「會議進展順利，雙方具備良好的意圖和精神。」「在我與好友習主席近期會談，就一些長期存在和更困難之處達成同意前，不會有最終協議完成。」

川普說，他期待中國開放市場，「不僅對金融業，他們現在正在做，也對我們製造業、農民和其他美國企業和產業開放。沒有上述條件的協議將不被接受。」

「華爾街日報」（WSJ）稍早報導，中方談判代表建議川普和習近平2月在中國會談。白宮未證實這項報導，或表示何時舉行會談。

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