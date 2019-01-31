「旋轉活馬」挨批殘忍 強國動物園辯創新不違法

2019-01-31 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省南通市一家野生動物園，日前針對兒童推出一個極具爭議的付費遊樂設施：「旋轉活馬」，經網友披露後遭批殘忍，對此，園方今（31）日表示，這是一種創新，並不違反相關法律規定。

綜合中國媒體報導，本週二，一名網友上傳影片稱，江蘇的南通森林野生動物有一項遊樂設施，形似遊樂園的旋轉木馬，但馬竟是「活馬」。影片顯示，6匹棕色馬被套上馬鞍，嘴部綁著的韁繩連接到旋轉設施的鐵桿上，依此排序繞圈。

這項「旋轉活馬」立刻引起網友關注，有人認為此舉太殘忍，有虐待動物之嫌，也有人表示，「好多景區都有騎馬體驗項目，這樣的創新形式挺有意思」。此外，該設施規定限150公分以下兒童乘坐，也引發安全疑慮。

該動物園營銷部經理王飛表示，這是考慮到小朋友不敢騎特別高大的馬，才開放體型較小的馬匹供騎乘體驗。他說，「旋轉活馬」的創意來自馬術訓練中的溜馬器，強調園方沒有違反相關法律規定。

園方強調會根據馬匹情況，及時進行輪換調整，不會傷害到馬，不會用打的方式讓馬進行工作，而是用蔬菜引誘的方式讓它工作，並表示該項目收費，但不是強制消費，具體費用是「一個人30塊錢（約新台幣140元）可以坐3圈」。

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