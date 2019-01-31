化學元素周期表問世150年 專家：部分元素在百年內消散

2019-01-31 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕2019年是元素周期表問世150周年，然而歐洲化學學會（EuChemS）近日發布1張「扭曲」的元素周期表指出，由於人類過度使用，部分元素可能在未來100年內從地球上消失。

綜合外媒報導，「化學元素周期表」是俄國科學家門得列夫根據質子數，從小到大排序，並於1869發表的，聯合國將2019定為化學元素周期表國際年。然而，根據歐洲化學學會發布的1張周期表，橘紅色的元素如氦（He）、銀（Ag）、碲（Te），代表「瀕危」，元素會在100年內用罄且不易再取得；橙色和黃色代表過度使用可能會引發危機；綠色則代表目前供應充足。

歐洲化學學會會長漢米爾頓（David Cole-Hamilton）表示，拿原子序數49的「銦」（In）來說，銦這種銀色金屬，主要用於手機和電腦的觸控螢幕，按照人類目前使用電子產品的習慣，很快就會面臨枯竭。光在英國，每月要換掉100萬支智慧型手機，按現在的速度繼續下去，銦只夠人類再用20年。

漢米爾頓還說，製作這張「扭曲」的元素周期表的目的，不只是為了滿足人們的好奇心，更是要提醒人們，部分元素因人類過度使用，正面臨消失的危機。

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