空氣汙染影響大 英國研究：青少年易患抑鬱

2019-01-31 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕空氣汙染的影響比想像中大，英國研究發現，在髒空氣中長大的青少年更容易出現抑鬱。

英國《衛報》報導，這項首度分析常見的空氣汙染如何影響青少年心理健康的研究指出，如果他們在較髒的空氣中成長，到18歲成年時會更容易出現抑鬱。研究團隊分析了284名12歲住在倫敦污染最嚴重25％地區的年輕人，與住在倫敦最少污染25％地區的同齡人士相比後，發現他們到18歲時患上抑鬱症的機會高出3到5倍。

是這項研究結果已發表在《Psychiatry Research》期刊，研究負責人、倫敦國王學院的費希爾（Helen Fisher ）表示，嚴重的空氣汙染影響孩童的身體和精神健康，嘗試避開空汙嚴重地區是明智之舉，呼籲政府應該找出解決之道。

該研究並非旨在調查青少年罹患抑鬱症的原因，但費希爾指出，有毒汙染物引起的發炎可能是因素之一，「我們知道汙染物顆粒小到可穿越血腦屏障，我們也知道大腦一些發炎與抑鬱症的發展很有大的關連」。

科學家認為，他們的研究結果相當重要，因為75％的心理健康問題始於大腦發育迅速的兒童或青春期。這項研究還表明髒空氣與反社會行為之間存在聯繫，但需要做更多研究來證實這一點。預計今年還會有更大規模的研究。

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