冷血！少女慘遭扒衣毆打 10餘男不阻止反圍觀錄影

2019-01-31 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西日前發生一起霸凌事件，一名13歲的少女被同校劉姓女學生與劉女男友強行脫去衣服並以鐵棒毆打，一旁十餘名圍觀者不但沒人出手制止，反而圍觀錄影，消息傳出後，也引起中國網友在網路上一片撻伐。

根據中媒報導，被霸凌的13歲少女小嫻（化名），在本月25日到朋友家中聚會並過夜，深夜突然被人叫醒，隨後便遭劉女與其男友暴打。小嫻表示，期間對方命令她脫去衣服，儘管她抗拒不從，還是遭到對方強行扒去衣物；報導更指出，小嫻在被施暴的過程中不斷痛哭，但現場圍觀的十餘名男性不但沒有出手相助，甚至還冷血地拿出手機拍攝。

對此，中國相關單位已立案調查，但因施暴者未成年，不會被逮捕，將分別處以500元人民幣（約新台幣2500元）罰款；小嫻的家長則控訴，雙方家屬曾就此事進行協商，當時對方曾答應給予3萬元人民幣（約新台幣15萬元）的賠償並道歉，不過至今尚未履約。

對此，中國網友紛紛怒批「如果法律不能為這個女孩討回公道，那要法律何用？」「未成年保護法是罪魁禍首」、「心疼」、「只罰這樣？」「天理何在」、「這惡法什麼時候才要改」？

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