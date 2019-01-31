50隻動物腸胃全都有！學者：海洋簡直是「塑膠微粒湯」

2019-01-31 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕人類大量製造塑膠廢棄物，讓不少海洋生物深受塑膠微粒之害，英國1項最新研究指出，在每隻海洋哺乳類的腸胃道中，平均可發現5.5個塑膠微粒，海洋儼然是個「塑膠微粒湯」。

綜合外電報導，英國艾希特大學（University of Exeter）與普利茅斯海洋實驗室（PML）研究了50隻擱淺在英國的海洋哺乳類遺體，發現牠們的體內全都有塑膠微粒殘留，平均每隻的腸胃道內有5.5個塑膠微粒，而這50隻擱淺哺乳類當中，死於傳染病的幾隻動物，體內有比死於其他原因的動物更多的塑膠微粒。

研究人員指出，這些殘存在海洋哺乳類體內的塑膠微粒，84%是合成纖維，也就是漁網、衣服、牙刷的原料，剩下的則是食品包裝與塑膠瓶的碎片。塑膠微粒由於顆粒小，特別容易進到海洋生物體內，雖然現在沒有研究證明這些塑膠微粒會直接地對海洋生物的健康造成負面影響，但塑膠微粒上攜帶的病菌對海洋生物仍是個潛在危機。

研究負責人林德克（Penelope Lindeque）博士指出，相當多動物在他們的生活環境中無意間攝取到塑膠微粒，「海洋儼然是個塑膠微粒湯，而且未來還可能變得更嚴重」，呼籲大眾減少將塑膠垃圾排放入海洋。

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