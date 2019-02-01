國台辦砲轟民進黨政府「限制選舉權」 網友都笑了

2019-02-01 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦30日舉行例行新聞發布會，發言人馬曉光就近期兩岸問題回答記者提問，有網友發現，國台辦為了抨擊民進黨政府，竟稱「選舉權和被選舉權都遭到了十分不合理的限制。」遭網友笑稱：「國台辦大覺醒！」

國台辦在例行新聞發布會上，接受記者提問，關於近日總統蔡英文提到在對中配相關議題上，作出了一些改進，發言人怎麼評論她的說辭？馬曉光回應，民進黨對於大陸配偶的權益施加了很多不合理的甚至是非人道的限制，「包括陸配的工作權、居留權乃至於選舉權和被選舉權都遭到了十分不合理的限制。」

臉書粉絲專頁「公民廟口-立委在做天在看」擷取這段影片，表示「中國國台辦」在與台灣交流的耳濡目染之下，不自覺得將「自由民主」視為理所當然。網友看了紛紛留言「笑死我了」、「講個笑話，共產黨官員談選舉權」、「中國大陸有什麼資格在那說三道四，機機歪歪說什麼鬼話，台灣人民自己作主，還輪不到你中國大陸在那邊靠腰」、「台灣人也希望早日看到中國總書記有選舉權與被選舉權，人民直選」、「國台辦把民主的種子帶回中國吧，謝謝」、「中國批評其他國家的人權，這可是世界大新聞」等。

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