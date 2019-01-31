獲獎再斥中共惡行 陳日君憂香港淪中國城市

2019-01-31 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕共產主義受難者基金會（The Victims of Communism Memorial Foundation）28日頒給天主教香港教區榮休主教陳日君自由勳章，陳日君致詞時，除了將殊榮歸於「那些正在中國及香港受苦的知名或無名英雄」，並在講辭中表達對「中國加深宗教控制」的憂心。

綜合媒體報導，現年87歲的榮休樞機主教陳日君曾公開抨擊中共血腥鎮壓六四、殘忍迫害法輪功修煉者，被外界喻為「中國的良心」。陳日君28日獲得共產主義受難基金會頒發的「杜魯門-列根自由獎章（Truman-Reagan Medal Of Freedom）」，基金會表揚他為中國受迫害的宗教人士發聲，並感謝他在人權領域的貢獻。

陳日君的講辭提及，他雖未在中共的統治下受苦過，但親友們在中共政權下受難，例如姐夫有天莫名其妙被逮捕，官方從未說明所犯何罪，只戴上手銬，送到鐵路局做苦工，幾個月後才獲釋回家，但當局對此從未解釋；他1974年回中國探望家人時，簡直不敢相信眼前的景象，整個國家變成集中營，所有宗教消失，教堂被鎖上封門，變成工廠、倉庫或轉作其他用途。

陳日君認為，中共剩下「很少的馬克思主義」，更多的是無神論、迫害及專政，近年中國又加深對各宗教的控制，雖然官方曾允諾給予香港高度自治，但他憂心，香港最終將淪為中國境內1個城市而已；最後，陳日君欣然接受獎項，但他表示，他從未犧牲太多自由，真正擁有榮譽的，是那些正在中國及香港受苦的知名或無名英雄。

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