白宮發言人稱上帝希望川普當總統 網友諷「懲罰美國人」

2019-01-31 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）週三受訪時說，她認為「上帝希望川普當總統」。對此，有網友嘲諷，應該是上帝想懲罰美國人，才派川普來當總統。

桑德斯週三接受「基督教電視廣播網」（Christian Broadcasting Network,CBN）專訪，在約20分鐘訪談中，她談到了信仰、移民、邊境牆、反猶太主義、在敘利亞受迫害的基督徒等議題。

桑德斯告訴CBN記者布羅迪（David Brody），「我認為，上帝呼召我們各人在不同時間擔任不同的角色。我認為，祂希望川普當總統。」她說，這就是川普目前擔任總統的原因，並認為川普做得很好，尤其是在那些有信仰的人真正關心的事情上。

桑德斯的言論引發美國網友熱議，有人表示，「我們一定很壞才讓上帝想懲罰我們」、「我們是上帝眼中的實境秀，祂正在上面看著我們大笑」、「這是我從桑德斯嘴裡聽過最好笑的事」。

此外，針對眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前說「在南部邊境修建圍牆是不道德的」。桑德斯在受訪時表示，「老實說，現在我們很難接受民主黨人對『道德』說教」，稱這是「荒謬的指控」。

外媒指出，美國福音派人士高度支持川普，據《華盛頓郵報》報導，川普在2016年大選贏得福音派80%選票。

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