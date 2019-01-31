華為案陷僵局 加媒：加拿大正考慮派特使訪中國

2019-01-31 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國宣布引渡孟晚舟的24小時內，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）毫不隱瞞地表示，加國政府正面臨外交危機，並積極展開相關討論。

根據《加拿大廣播公司（CBC）》報導，部長們通常不會談論每週閉門內閣會議的內容，但方惠蘭週二（29日）會後表示，「我們與中國之間正面臨挑戰」。並向記者承認會中討論了加國政府在華為案中的選擇，以及如何讓遭中國拘留的兩名加拿大人獲釋、令被中國改判死刑的加國公民免於一死。

該報導評論，方慧蘭的陳述顯現加拿大可以打的牌很少；加國夾在中美之間，試圖走出一條「非常狹窄的道路」，但這條路現正導向懸崖。

原加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）因對華為案發表評論遭到解職，據報導，在任命新駐中大使之前，加國不排除先派一名特使前往中國，據傳人選包含經常代表私人客戶訪中的前總理克瑞強（Jean Chretien）。

評論稱，加國另個迫在眉睫的問題是要不要加入美、紐、澳等國行列，抵制華為5G設備。要是禁止華為5G設備、孟晚舟又被引渡，加中關係將急速惡化，3名加拿大人的獲救空間勢必將快速壓縮。

彭博新聞社（Bloomberg）則稱，對加國總理杜魯道（Justin Trudeau）來說，這個時機很糟，「因為他將面臨10月大選，勝利尚未確定。反對派準備利用加中關係惡化和麥家廉被解職一事。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/