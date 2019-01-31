教會「儀式馬拉松」92天24小時不間斷 政府妥協不遣返難民

2019-01-31 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭有間教會為了保護在荷蘭生活多年的難民不被當局遣返，利用荷蘭法律規定的「教堂若進行宗教儀式，公權力不得強行中斷」，在2018年10月底展開不間斷的「儀式馬拉松」，以阻止警方進入教堂將難民驅離；最後他們在今年1月終於迎來好消息，荷蘭當局同意重新評估所有難民家庭的庇護申請，教會也在1月30日宣布結束「儀式馬拉松」。

綜合外媒報導，來自亞美尼亞的塔姆拉茲（Tamrazyan）一家在2010年因政治因素逃到荷蘭，之後在荷蘭生活近9年；塔姆拉茲夫婦2人在9年間3度向荷蘭當局申請政治庇護，但全都失敗，之後夫妻轉而希望幫3名子女申請「兒童庇護（Children's Pardon）」，仍在2018年9月遭當局下達驅逐遣返令，塔姆拉茲一家深怕返國後會遭遇危險，輾轉逃到海牙的伯特利教會（Bethel Church）尋求庇護。

伯特利教會為了保護塔姆拉茲一家不被遣返，利用荷蘭法律限制公權力「不得在教堂進行宗教儀式時，強行闖入打擾或中斷」的規定，在2018年10月26日起展開24小時不間斷的「儀式馬拉松」，起初只有數十名牧師輪班主持儀式活動，消息曝光後荷蘭各地近550名牧師紛紛趕往現場支援，後來甚至連歐洲各地的牧師與神父也加入馬拉松的行列，到最後共聚集近1000多人接力主持儀式。

起初荷蘭社會紛紛呼籲荷蘭移難民部長哈伯斯（Mark Harbers）利用「自由裁量權」讓塔姆拉茲一家留下，但遭對方拒絕，哈伯斯還強硬的稱「教會此舉恐怕是是徒勞無功」；但教會堅持保護難民的決心感動許多荷蘭民眾，不僅這場「儀式馬拉松」一時成為荷蘭人的「朝聖之旅」，也打動許多原本沒有上教堂習慣的人，自動前往伯特利教會參加宗教活動聲援；最後在經過92天不間斷的「儀式馬拉松」後，荷蘭政府終於在1月29日選擇妥協，與教會協商後決定「重新評估國內700多個政治庇護申請，包括塔姆拉茲一家」，並保證評估期間不會強行遣返難民，伯特利教會隨即在1月30日宣告成功，並結束「儀式馬拉松」。

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