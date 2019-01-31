政局混亂！控協助政變 委內瑞拉逮捕5外籍記者

2019-01-31 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉最近深陷兩個總統的政爭、局勢混亂，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的勢力竟在週二、週三以涉嫌政變為由，逮捕了法國、西班牙等國的數名記者，今日法國與西班牙當局皆嚴正要求委內瑞拉釋放該國的記者。

綜合外電報導，目前政局混亂的委內瑞拉，其總統馬杜羅的勢力在昨日以幫助國會議長瓜伊多（Juan Guaido）政變為由，逮捕了西班牙埃菲通訊社（EFE）的1名哥倫比亞籍攝影師、1名哥倫比亞籍製片師、1名西班牙籍記者，前天晚上也有2名法國電視節目《每日》（Quotidien）的記者被捕。

法國外交部今日向委內瑞拉要求行使「領事保護權」，希望能儘快就回被捕的記者。西班牙當局也公開要求委內瑞拉政府「尊重法治、人權、新聞自由」，立即釋放被捕的新聞工作人員。

委內瑞拉現任總統馬杜羅與國會議長瓜伊多分別獲得俄羅斯、美國支持，23日瓜伊多自立為臨時總統，總統馬杜羅則堅稱瓜伊多的行為是政變，雙方的角力讓委內瑞拉深陷政爭之中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/