自由解放！他狂曬辣妻野外露出美照 2正妹上門求加入

萊姆和蘿倫喜歡到戶外進行「天體旅遊」，在社群網站分享照片後，更吸引了同好加入。（圖擷取自「Searching 4 Eden」推特）

2019-01-31 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕南非一對夫妻萊姆（Liam）和蘿倫（Lauren）崇尚自然，自詡是天體運動主義者，時常到戶外各地將衣物脫光拍照；兩人更特別開設了IG、TwiTTer等社群帳號，分享裸露辣照，引起愛好者討論，甚至有2名女子「報名」加入他們的行列。

綜合媒體報導，蘿倫認為公開裸體沒有什麼好害羞的，她也感嘆「不知曾幾何時，到了一定年紀後，裸體卻無法被接受」，蘿倫也認為，裸體不但是自然生物的天性，更讓自己與丈夫兩人間的感情更加堅定。

萊姆和蘿倫喜歡到戶外進行「天體旅遊」，他們認為這是展現親近大自然的方式，他們也常常把天體旅遊的照片分享在社群網站，不但能與同好互動，更吸引了愛好者報名和他們一起進行天體旅遊。未來萊姆和蘿倫還計畫出書辦展，向更多人推廣天體的奧妙。

南非一對夫妻萊姆（Liam）和蘿倫（Lauren）崇尚自然，是天體運動主義者。（圖擷取自「Searching 4 Eden」推特）

有2名女子「報名」加入萊姆與蘿倫的行列。（圖擷取自「Searching 4 Eden」推特）

萊姆與蘿倫在社群網站分享天體照。（圖擷取自「Searching 4 Eden」推特）

萊姆與蘿倫在社群網站分享天體照。（圖擷取自「Searching 4 Eden」推特）

萊姆與蘿倫在社群網站分享天體照。（圖擷取自「Searching 4 Eden」推特）

萊姆與蘿倫在社群網站分享天體照。（圖擷取自「Searching 4 Eden」推特）

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