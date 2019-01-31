新疆7旬翁被判關再教育營20年 遭疑已冤死獄中

2019-01-31 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆大規模設立再教育營，關押逾百萬少民穆斯林，外媒指出，當地一名年逾古稀的哈薩克族老人，去年初無故被關進再教育營後音訊全無，當局近日才通告家屬其遭判刑20年，要活超過90歲才能獲釋，讓老人的兒子懷疑其父早在獄中冤死，官方對他「追加判刑」是為了掩蓋真相。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國新疆額敏縣一名年過七旬的哈薩克族老人哈力尤拉，去年3月無緣無故被送入再教育營，至今下落不明。老人的兒子阿黑哈提今天受訪時表示，月中接獲當局通知，稱其父被判刑20年，令他不免懷疑父親已在獄中遭遇不測，當局為掩蓋冤死真相，才臨時補加這20年刑期。

阿黑哈提受訪時表示，其父患有嚴重肝硬化，還有冠狀動脈方面的心血管疾病，牙齒也全都掉光，無法正常進食，腿部還有粉碎性骨折。他說，父親身體狀況非常糟糕，入獄已將近1年皆無音訊，不料近日突然收到這20年刑期的判決，「高度懷疑父親已死亡或病危，官方試圖掩蓋真相，拖延時間」。

據報導，阿黑哈提目前旅居哈薩克，他的父親、母親及兩個弟弟去年3月15日被新疆額敏縣公安抓走後，便被關入再教育營，至今全數下落不明，生死未卜。

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