工人修路意外發現「搶銀行地道」 警祭9萬獎金抓人

2019-01-31 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名工人在維修路面凹陷處時發現一條隧道，經警方調查，該隧道竟一路延伸至銀行下面，認定該隧道是不肖人士為了搶銀行所挖，目前正在調查是何人所為，聯邦調查局（FBI）更祭出9萬獎金鼓勵民眾一同抓犯人。

綜合外媒報導，美國佛羅里達州29日經一名維修工人接獲命令前往維修因塌陷而成小水坑的路面，豈料竟發現地表下有一條隧道，隧道口有一條電線，直通往眾多樹木的區域，趕緊通報警方。

據《CBS》報導，經聯邦調查局調查，該隧道長度約46米，且一路通往位於城市彭布羅克派恩斯中的一家銀行，調查人員勒沃克（Leverock）表示，目前認定為有人涉嫌非法擅入銀行盜竊，且嫌犯恐怕不只一名。

勒沃克指出，隧道洞口以木板覆蓋住，直徑僅2、3英呎（約60至90公分），推測尚未有人爬入，不過調查人員在隧道洞口附近尋獲不少物品，包括一台發電機、靴子、水桶等物品。

不少人得知該消息，爭先想一窺這神奇的隧道，有銀行用戶表示說：「竟有歹徒想挖隧道搶銀行，這太瘋狂！」目前聯邦調查局已經祭出獎金要全民一起幫忙找嫌犯，成功幫忙抓到該犯人的民眾最高可獲得3000美元（約9萬多台幣）。

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