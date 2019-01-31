用餐一半突被強硬帶走 加拿大夫婦回憶遭中國拘留秘辛...

2019-01-31 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大日前應美國要求，逮捕華為財務長孟晚舟，中國為了報復加國，拘留2名加國公民，此舉引起國際間批評。過去也曾在中國遭到報復性逮捕的加拿大夫妻，最近發表看法，並說出被捕後的秘辛。

中國在孟晚舟被捕後，將前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史派佛（Michael Spavor）2名加拿大公民拘留，外界認為這是中國報復做法。2014年中國和加拿大也出現過類似事件，當時加拿大在2014年逮捕了涉嫌在美從事工業間諜活動的中國男子蘇斌，中國隨即拘捕加拿大高凱文夫婦（Kevin & Julia Garratt），最近高凱文夫婦出面受訪，他們談到被捕當下的心情。

根據《BBC》報導，高凱文夫婦1984年就開始住在中國，並在當地經營咖啡店，也從事基督教援助工作，不料卻在一個晚上吃晚餐時突然被抓，兩人都以為「這可能是我的最後一晚了。」高凱文的妻子茱莉亞表示，他們分別被關進一個全天開白光的房間，現在康明凱和史派佛可能也在經歷這一切；高凱文也提到，「你想喝水，他們給你拿；要刷牙，也要他們拿給你。這就是想要嚇唬、控制你」。兩人認為，他們大概能體會，康明凱和史派佛現在所經歷的一切。

報導提到，2015年2月茱莉亞獲保釋、等待審判，但2016年1月，高凱文卻被控竊取國家機密，1個月後蘇斌同意被引渡到美國，同年3月蘇承認入侵美國主要國防承包商，竊取敏感軍事數據並交給中國。外界認為，高凱文夫婦最後獲釋，是因為加拿大總理特魯道（Justin Trudeau）在訪華期間提起此案，才對高凱文獲釋起了重要作用。

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