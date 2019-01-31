日本埼玉驚見外星人木乃伊？乾枯蜷曲、嘴巴微張超驚悚

〔即時新聞／綜合報導〕日本推特日前流傳一張在埼玉縣秩父市所發現的不明生物屍體照，引起日本網友熱議，蜷曲的身體和細長四肢令人不寒而慄，不過這具「屍體」其實是日本東京藝術大學學生所創作的作品。

根據日本《朝日新聞》報導，這張不明生物屍體照在1月17日被貼出，貼文者門脇康平指出這是當天下午4點左右在秩父市的森林所拍下的照片，而照片中的屍體、四肢細長，頭顱部分嘴部微張，下巴直接連結到頸椎。照片貼出之後隨即引爆日本網友熱烈討論，許多網友更推論可能是外星人木乃伊，截至目前為止該推文已被轉推超過1萬5000次。

不過門脇康平數日後在推特表示，他是東京藝術大學設計系4年級的學生，這具屍體是他用保麗龍、氨基鉀酸酯、橡膠、木屑與膠水所做出的藝術作品，他貼文致歉表示：「造成混亂真的非常不好意思。」他也坦言，沒想到大家會看得這麼仔細。

門脇康平指出，這作品從構想、設計到製作耗費半年的時間，將保麗龍及氨基鉀酸酯製成骨頭，黏上橡膠材質的皮膚曾，並將木屑、木灰、咖啡粉等素材混合水和膠水後塗抹至表面，整個作品的高度則2.4公尺左右，目前這項作品正在東京藝術大學辦在東京都美術館的畢業作品展中展出。

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