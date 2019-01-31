超露骨偷情簡訊曝光 貝佐斯火大要保鑣全面徹查

2019-01-31 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕世界首富、美國電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）本月初宣布與前妻瑪肯西（MacKenzie Bezos）離婚，美國八卦媒體指稱，貝佐斯在分居期間與已婚主播有婚外情，更曝光2人的鹹濕簡訊。美國媒體報導，貝佐斯對簡訊曝光的事感到相當惱怒，他已經要求個人安全團隊對此事進行徹查。

美國八卦週刊《國家詢問報》（The National Enquirer）日前報導，貝佐斯從去年4月起，就與《福斯11》前知名女主播桑琪絲（Lauren Sanchez）互傳鹹濕簡訊，對話相當露骨大膽，內容包括「我愛妳，我愛上妳了」、「我很快會向妳展示我的胴體、我的雙唇、我的雙眼」、「我想抱緊妳...我想吻妳的唇」、「我想聞妳，想把妳吸進去」。

美國新聞網站《每日野獸》（The Daily Beast）報導，貝佐斯的保鑣已經開始調查《國家詢問報》為何會取得他的私人簡訊進行調查，質疑政治動機是洩漏簡訊的背後原因，並且已經排除駭客入侵的可能性。他們也針對桑琪絲進行調查，是否涉嫌洩漏這些訊息以破壞貝佐斯的婚姻，但調查並未發現桑琪絲有參與事件的跡象。

洩漏簡訊的第三種推論是出於政治動機。貝佐斯在2013年收購《華盛頓郵報》，由於《華盛頓郵報》經常批評美國總統川普，川普也經常公開批評亞馬遜和《華盛頓郵報》，調查人員認為這項推論成立的可能性最大。

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