法國科西嘉爆發槍擊案2死6傷 暫排除恐怖攻擊

2019-01-31 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕法國科西嘉省（Corsican）今天爆發槍擊案，一名槍手在該省首府巴斯提亞（Bastia）向人群開槍，當場射殺1人並造成包括一名員警在內的6人受傷，嫌犯最終躲回住處自戕身亡，當局將此案件定調非恐怖攻擊。

綜合外媒報導，嫌犯是一名60多歲的男子，平時素與鄰居有嫌隙，他於當地時間30日下午4時25分許，在住家附近的街道上朝人群開槍，擊傷數人並造成1人傷重不治，嫌犯開槍後立即躲回住處所在的建築物內。

當地警察獲報後立即趕往現場，在建築物中與嫌犯發生激烈駁火，其中1名員警中槍倒地，所幸在被送往醫院後撿回一命，目前仍於加護病房觀察。嫌犯在槍戰中被逼回自宅，面對警方團團包圍，最終選擇自戕身亡。

法國警方初步調查後表示，已排除恐怖攻擊的可能，兇嫌犯案動機可能與宿怨有關，至於事發經過及詳細原因仍待進一步調查釐清。

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