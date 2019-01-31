反對中國踐踏人權！ 40多國際人權團體連署致信聯合國

2019-01-31 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權理事會（HRC）即將召開之際，國際間40多個人權團體30日發表聯署公開信，要求人權理事會成員國通過一項反對中國任意拘留和其他侵犯人權行為的決議，防止在中國濫用權力。

人權組織「自由西藏」30日發表聲明指出，這封信是在30日所發出，描述了中國數百萬人面臨「可怕的」侵犯人權行為，凸顯維吾爾人、藏人、媒體記者、律師和學生所面臨的鎮壓尤其嚴重。簽署公開信的人權組織包括自由西藏、西藏觀察、世界維吾爾大會，以及總部設在日內瓦的估計人權服務組織，各組織呼籲即將舉行的人權委員會會議上討論該決議。

信中指出，北京政府和中國共產黨繼續壓制異議，並阻撓按照國際法要求北京政府和中共承擔踐踏人權的責任的努力。此外，這些人權團體敦促人權理事會成員國代表團為中國的人權狀況做出貢獻並提供支持。

擬議的決議案要求聯合國協調員和記者能夠進入中國實地觀察，特別是在西藏和新疆，這些地方發生了最嚴重的侵犯人權的行為，決議案還要求釋放那些已被任意拘捕的人，要求北京取消對言論、結社和宗教自由的限制。

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