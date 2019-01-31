委內瑞拉局勢詭譎 傳神秘客機欲運走20噸儲備黃金

2019-01-31 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉從國會議長瓜伊多23日自立為臨時總統，挑戰現任總統馬杜羅以來，政局撲朔迷離，外媒爆料，一架神秘的俄羅斯客機日前降落在委國首都加拉加斯，欲將該國央行金庫中的20噸黃金儲備載往海外。

綜合外媒報導，俄羅斯北風航空一架波音777客機，在當地時間週一（28日）晚間航抵加拉加斯，由於該客機屬私人包機，且包機者身分、目的與飛行路線均保密到家，引發外界猜想，輿論更盛傳委國總統馬杜羅企圖將國家僅存的黃金儲備運送至海外，作為爭取海外勢力援助的籌碼或未來流亡用的資金。

委國反對派議員格拉（Jose Guerra）進一步引述當局貨幣部門的消息稱，馬杜羅招來該客機，意圖秘密運送20公噸重的黃金儲備前往海外，據稱，這批黃金已佔加拉加斯儲備黃金的15％。

委國局勢現已幾近分裂，反對派領袖瓜伊多獲美加為首的美洲多國承認，原總統馬杜羅則受到俄羅斯、古巴與墨西哥等國家支持，外界認為，委國僵局現已演變成兩大集團互相角力，一方是美國為首的自由國家，另一方則是俄羅斯與中國、古巴等國家。據分析，按美俄兩集團的默契，目前都不太可能提供直接的軍事支持。

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