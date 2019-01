芝加哥急凍 鐵軌「放火」避免結冰

2019-01-31 10:33

〔即時新聞/綜合報導〕美國部分中西部地區受極地旋渦(polar vortex)侵襲,氣溫屢創新低,據美國國家氣象局(NWS)預測,芝加哥可能出現零下46度的氣溫,急凍的天氣連交通都受影響,地鐵工作人員更是直接在鐵軌上「放火」,避免鐵軌結冰、交通受阻。

綜合外媒報導,該次的極地旋渦來勢洶洶,美國國家氣象局稍早在芝加哥測得氣溫已暴跌至零下19度,之後仍在下降,打破了1966年創下的歷史新低,同時也預測未來2天芝加哥的溫度可能會降至零下46度,為防止鐵路冰凍難行,芝加哥地鐵Metra採取「放火」行動,將鐵軌溫度保持在零下19度,讓地鐵仍能通行。

芝加哥地鐵Metra在Instagram上表示,金屬會因急凍的天氣收縮,導致鐵軌分開,抑或被雪和冰所覆蓋住,工作人員將繩索浸泡在煤油中並將其燃燒以使軌道變暖,「放火」加熱的行為,能使鐵軌擴展回原狀,再重新用螺栓固定,或趕緊修復,就讓地鐵順利通行。

據美媒報導,受到極地旋渦侵襲,對美國造成不少影響,有近1500個航班被取消或延後,郵遞人員等無法工作,甚至已有8人死亡,其中包含1名大學生凍死在校園內。

