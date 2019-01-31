芝加哥急凍 鐵軌「放火」避免結冰

2019-01-31 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國部分中西部地區受極地旋渦（polar vortex）侵襲，氣溫屢創新低，據美國國家氣象局（NWS）預測，芝加哥可能出現零下46度的氣溫，急凍的天氣連交通都受影響，地鐵工作人員更是直接在鐵軌上「放火」，避免鐵軌結冰、交通受阻。

綜合外媒報導，該次的極地旋渦來勢洶洶，美國國家氣象局稍早在芝加哥測得氣溫已暴跌至零下19度，之後仍在下降，打破了1966年創下的歷史新低，同時也預測未來2天芝加哥的溫度可能會降至零下46度，為防止鐵路冰凍難行，芝加哥地鐵Metra採取「放火」行動，將鐵軌溫度保持在零下19度，讓地鐵仍能通行。

芝加哥地鐵Metra在Instagram上表示，金屬會因急凍的天氣收縮，導致鐵軌分開，抑或被雪和冰所覆蓋住，工作人員將繩索浸泡在煤油中並將其燃燒以使軌道變暖，「放火」加熱的行為，能使鐵軌擴展回原狀，再重新用螺栓固定，或趕緊修復，就讓地鐵順利通行。

據美媒報導，受到極地旋渦侵襲，對美國造成不少影響，有近1500個航班被取消或延後，郵遞人員等無法工作，甚至已有8人死亡，其中包含1名大學生凍死在校園內。

CHICAGO: Crews set fires to keep train tracks from contracting as the city faces record low temperatures pic.twitter.com/CY2BmiGPcU — TicToc by Bloomberg （@tictoc） January 29, 2019

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