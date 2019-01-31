竊取自駕車資料被抓包 蘋果中國籍汽車工程師被起訴

2019-01-31 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）日前指出，目前美國所知的商業間諜案，幾乎都與中國有關，蘋果公司近期又有一名硬體工程師被指控為中國公司竊取自駕車有關的商業秘密。

根據《美國之音》報導，舊金山聯邦法院（federal court in San Francisco）的一份訴狀中指出，中國公民陳繼忠在2018年夏天被蘋果公司聘為硬體開發工程師，是蘋果自駕車開發項目「泰坦計畫」（Project Titan）的團隊成員之一。

不過蘋果公司卻發現陳繼忠曾在一個秘密工作區內拍照並下載了2000份檔案，其中包括自駕車相關項目的手冊和圖表，蘋果公司認為，陳繼忠所洩漏的數據具有巨大破壞性，且陳繼忠並未告知蘋果自己先前已在一家中國自駕車公司求職。

目前陳繼忠已被逮捕，若罪名成立，陳繼忠將面臨最高10年的監禁和最高25萬美元罰款。蘋果公司表示，目前正與當局就此事進行調查，並將所有問題提交給聯邦調查局，陳繼忠的律師則拒絕針對此事件評論。

相關竊密事件也非首次發生，去年7月曾有另一名蘋果公司的中國員工張曉朗，被指控竊取該公司自駕車項目的資訊，並將這些資訊提供給一家中國自駕車公司。

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