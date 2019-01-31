美要求大改革中僅願多採購 貿易談判歧見深

2019-01-31 04:44

〔中央社〕美中貿易談判上午揭幕，美國貿易代表萊特海澤在白宮旁的艾森豪行政大樓與中國國務院副總理劉鶴所率代表團展開會談，然而，外界多不看好這次談判能有突破性進展。

就在劉鶴抵達華府的28日當天，美國司法部大陣仗宣布23項罪名，起訴中國企業華為及財務長孟晚舟。儘管美國官方口徑一致強調，孟晚舟案與貿易談判無關，但劉鶴才下飛機就接到美方以如此方式相迎，談判前夕美中過招的氣氛，對照極地渦旋今天侵襲美國帶來的刺骨嚴寒，恰似最好註解。

被視為是美方鷹派人物代表的萊特海澤（Robert Lighthizer）談判開場試圖展現輕鬆一面，以美國總統川普與中國國家主席習近平去年底阿根廷會面時的座位安排開玩笑，而根據白宮輪值隨行記者團資訊，同在談判桌的另一位鷹派人物、白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro），在雙方多數成員行禮如儀微笑以對記者拍照時，他仍面無表情。閉門會談會觸及多項棘手議題，雙方各有堅持，不難想見應更毫不掩飾。

「華爾街日報」談判前引述知情人士的說法報導，美方擬妥談判清單草案，列出哪些事項還未看到中國付諸實施，主要聚焦要求北京取消補貼國營企業、撤銷對外資企業市場准入的限制以及改革產業政策；然而，北京不會照單全收，預計劉鶴會向美方強調，將擴大採購美國農產品及能源，對於華府要求的改革，北京僅「適度」調整。

在劉鶴率團訪美談判前，中國官方企圖不斷釋出的訊號是：有些改革已著手進行，例如開放首家外資信用卡集團美國運通（American Express）進入中國市場，並釋出加快審理外商投資法草案的訊號。外界認為，北京審理外資法，是在貿易戰下、中方對美方指控強制技術轉移及智慧財產權保護的回應。

北京努力傳達已經及將要做的改革有哪些，然而，華府擬出的清單上卻是一一列舉哪些事項北京還沒做。主導者萊特海澤還有為北京量身定做的貿易條款，幾乎擺出是要劉鶴得打落牙齒和血吞的態勢。

雷根政府時期，萊特海澤是美國與締約盟邦日本談成「廣場協議」的重要推手，這次與美國的競爭對手中國較量，更不手軟。他不但認為美中貿易協議應設置定期查核協議執行情況的機制，報導還指出，就算美中雙方這次跌破眾人眼鏡達共識，他的立場是，在北京有確實改革作為前，美國目前對中國價值2000億美元產品課徵10%的關稅，仍應維持。

這看在中國眼裡，以負面的觀點解讀，若接受美方的要求幾達喪權辱國程度，然而，華府對北京的不信任，其來有自。

以金融市場開放為例，美國運通總算成為首家進入中國市場的外資消費金融公司，就是中國遲來的改革。

世界貿易組織（WTO）早在2013年就判定，中國禁止威士（Visa）與萬事達卡（Mastercard）進入市場，違反WTO公平競爭規則，多年過去，Visa與Mastercard這次仍遭屏除在外，中國是否是國際經貿體系中負責任的成員，自身行為說明一切。

前財政部負責東亞事務的官員、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員西格爾（Stephanie Segal）就說，中國過去是靠刺激及大幅借貸支撐國營企業、帶動成長，這一模式無法為中國經濟帶來健康及永續發展，中國本就必須有深層次結構改革，「這不是因為美國要求中國要改，而是中國這樣的經濟成長模式無法永續」。

中國自由派經濟學者吳敬璉過去談深層次改革時，曾駁斥「改革亡黨、不改革亡國」的說法僅對一半，他不認為改革會亡黨，吳敬璉意在好意提醒中國共產黨，若想以此說法來拒絕改革是錯誤的。

已故的中共前領導人鄧小平在經濟改革開放上的前瞻視野，前國務院總理朱鎔基在中國準備加入WTO時改革國營企業的勇氣與決心，中國若能延續邁出改革大步，劉鶴的華府行就不會空手而回。川普的施壓既是挑戰，也可以是中國「開放倒逼改革」的又一次機遇，就在習近平的一念間。（編輯：林治平）

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