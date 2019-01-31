跨時空打臉習近平！ 鄧小平：中國若變霸權就應打倒它

2019-01-31 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平在全球布局的戰略計畫，受到各國政府聯手圍堵，鄧小平生前在聯合國發表的演說最近被網友，挖出來「跨時空」打臉習近平，鄧小平直言，若中國變成超級大國、到處欺負人家，世界人民就該打倒它。

鄧小平1974年在聯合國大會登台演講，他指出，「如果中國有朝一日變了顏色，變成一個超級大國，也在世界上稱王稱霸，到處欺負人家、侵略人家、剝削人家，那麼世界人民就應當給中國戴上一頂『社會帝國主義』的帽子，就應當揭露它、反對它、並且同中國人民一道打倒它。」

鄧小平還表示，中國屬於第三世界，「現在不是，將來也不做超級大國」，鄧小平對於「超級大國」的定義是「到處對別國進行侵略、干涉、控制、顛覆和掠奪，謀求世界霸權的帝國主義國家」，他保證中國永遠都會與被壓迫的人民站在同一陣線。

網友們挖出這段44年前的影片，打臉現在的中國領導人習近平所做出的統領方針，指控習近平的所作所為，恰如鄧小平口中的「社會帝國主義」，因此全球才會串連起來對付中國，也有網友提到，「薑還是老的辣」、「打倒中國共產黨！」。

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