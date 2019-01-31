馬杜洛：川普下令哥倫比亞政府暗殺我

2019-01-31 00:22

〔中央社〕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指控，美國總統川普下令鄰國哥倫比亞政府暗殺他，不過他對於和川普及國內政敵談判的可能性，仍抱持開放態度。

馬杜洛接受俄羅斯新聞社（RIA）訪問表示：「無庸置疑，川普已下令除掉我，他已通知哥倫比亞政府及哥倫比亞黑幫要鏟除我。」

川普的國家安全顧問波頓（John Bolton）28日與白宮記者討論委內瑞拉危機時，懷中抱著一本黃色筆記本，媒體拍到筆記本上寫著「5000人部隊到哥倫比亞」字樣後，軍事計畫的揣測開始浮現。

馬杜洛說：「假使有一天我遭到不測，川普和哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）要負責。」

美國與哥倫比亞都把馬杜洛視為獨裁者，但兩國均再三否認陰謀殺害他的指控。

去年8月，馬杜洛在他聲稱的一場刺殺中躲過一劫；他表示，如今他受到嚴密保護，保證能長命百歲。對於報導指俄羅斯派民間軍事承包商協助保護他，他不願表達意見。

俄羅斯新聞社報導，馬杜洛表示，他已準備好與美國支持的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）進行談判。不過，他在訪談中拒絕提前舉行總統大選，但表示，支持提早舉行國會大選。

儘管指控川普想要幹掉他，馬杜洛仍表示，他準備在川普屬意的任何地點會晤川普。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/