美封殺華為是悲壯刺激？ 中國官媒讓網友笑翻：精神錯亂

2019-01-31 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕華為及其財務長孟晚舟以多達23項的罪名遭美國起訴，對此，微信公眾號「牛彈琴」批評此舉是「趕盡殺絕」，更說可能會讓中國人更想買華為！網友看了文章紛紛笑稱，「那很好阿，在氣什麼」、「精神錯亂了嗎」、「這是說原本中國人不買華為嗎？」

中媒對於華為與孟晚舟遭起訴大多無聲無戲，不過新華社《環球》雜誌副總編輯劉洪創建的微信公眾號「牛彈琴」卻發表看法，認為美國指控華為23項罪名是「趕盡殺絕，真夠狠的」；牛彈琴說，美國全面封殺華為，必然對華為發展造成困難，但任何事件都有反作用力，說不準會引起一種悲壯氛圍，激發華為等中國企業更加創新，或激起中國人想買華為手機的想法。

對此，網友紛紛笑稱，「這是說原本中國人不買華為嗎？」、「那很好啊 要發大財了你們跳腳什麼XD」、「這嗆聲弱到爆」；更有網友諷刺說，「中國或成最大贏家」、「自產自銷 很棒」、「打壓一家不夠 應該在打壓第二第三家 中國才會進步」、「反過來講不就是中國人本來不想買華為嗎」、「這國家精神錯亂了嗎」？

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