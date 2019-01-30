土耳其禮儀課：年輕女性不該舔冰淇淋

2019-01-30 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其伊斯坦堡開設為期2個月的「禮儀課程」，教導年輕女學生「如何成為伊斯坦堡淑女」，內容包括在公開場合不應該舔舐冰淇淋，奇怪的性別歧視課程在推特上被網友砲轟。

綜合外媒報導，伊斯坦堡巴格希勒市（Bagcilar）對此指出，「市政青年中心提供的講座，將傳授在公共場合如何表現出良好的舉止」，當局認為女性不應該在公開場合舔舐冰淇淋，卻沒有解釋食用冰淇淋、冰棒的不合理之處，讓網友們認為這樣的保守課程相當愚蠢。

此外，「禮儀課程」的內容還提到，女性不應該再公共場所嚼食口香糖，也不鼓勵她們使用某些俚語，更不可以在搭公車時講電話講太久、早上妝化得太濃，其中一項大忌是詢問剛認識的男人是否已經結婚了，或是向初相見的男子詢及小孩數量。

課程講師阿達（Arzu Arda）指出，禮儀被載入「土耳其的宗教、傳統和文化」，他認為現今社會對禮儀的認知有所減弱，因此希望藉由課程加以強化該層面的觀念；但外國推特網友們得知土耳其官方開設這種只針對女性的課程，均感到相當不可思議，認為這些內容已經侵犯到女性的基本人權。

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